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Вчера, 21:23

Как идет ремонт дорог


Как идет ремонт дорогНемало вопросов касались и дорожной отрасли, в том числе ремонт дорог в Элисте. Сегодня экспертная комиссия оценила состояние уже отремонтированного участка по улице Буденного. Его протяженность 1 километр 790 метров.

Сейчас здесь ведется фрезеровка асфальта и замена бордюра. Также проверили ход работ по улице Ленина. Там уже сняли два верхних слоя асфальтобетона.

Что касается переулка Родниковый, там также в скором времени приступят к реконструкции. Вся дорожная концепция с полным названием улиц и переулков будет находиться в открытом доступе.



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