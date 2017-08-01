В Юстинском РМО разработана концепция водоснабжения на 3 года

Много вопросов поступили из районов. В том числе и по водоснабжению. Как отметил Алексей Орлов, в Юстинском РМО разработана концепция на 3 года. Много вопросов поступили из районов. В том числе и по водоснабжению. Как отметил Алексей Орлов, в Юстинском РМО разработана концепция на 3 года.



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