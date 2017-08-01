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Вчера, 21:16

Алексей Орлов поручил обеспечить лекарствами льготников


Алексей Орлов поручил обеспечить лекарствами льготников Алексей Орлов дал поручения правительству увеличить финансирование по обеспечению лекарствами льготников за счет резервного фонда.

Как сообщил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Мерген Бадма-Гаряев, республиканским бюджетом на сегодня предусмотрены порядка 130 миллионов рублей. Однако, большая часть из них направляется на медикаменты для тех, кто страдает редкими заболеваниями. Потому выделенных средств недостаточно.



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