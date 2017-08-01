ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:41

Продолжаем подводить итоги проекта «Глава онлайн»


Продолжаем подводить итоги проекта «Глава онлайн»Продолжаем подводить итоги проекта «Глава онлайн». Много вопросов поступили из районов. В том числе по водоснабжению. Как отметил Алексей Орлов, в Юстинском РМО разработана концепция на 3 года.



Другие новости по теме:

  • Итоги года под знаком Великой Победы
  • Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн"
  • Глава Калмыкии ответит на вопросы жителей республики
  • Главное событие дня - интернет-проект «Глава онлайн»
  • Следующее заседание Правительства Калмыкии пройдет в онлайн – режиме
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов пообщался с журналистами
  • Лучшей спортсменкой года стала Александра Лиджиева
  • В Министерство сельского хозяйства подвели итоги уходящего года
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов дал свою оценку прошедшим выборам
  • Продолжается онлайн общение Главы Калмыкии с жителями региона

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.