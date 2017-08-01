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Сегодня, 14:39

Алексей Орлов провел внеочередное заседание координационного совещания


Алексей Орлов провел внеочередное заседание координационного совещанияСегодня Алексей Орлов провел внеочередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. В повестке дня вопросы, которые были обсуждены на встрече Президента с Главой Калмыкии: обеспечение лекарственными средствами медучреждений, недопущение нарушений в части привлечения родителей к материально-техническому оснащению школ. Говорили и об управляющих компаниях и водообеспечения. По всем вопросам будут предприняты конкретные меры.



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