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Вчера, 19:51

На личном контроле


На личном контролеВопросы требования с родителей денег на покупку парт, учебников и прочего инвентаря лично проконтролирует Алексей Орлов. Такое поручение дал Владимир Путин на встрече с Главой Калмыкии накануне в Москве. Напомним, речь шла об обращении элистинки Ларисы Якуповой, которая в ходе прямой линии с главой государства пожаловалась, что в школе номер 12, где будет учиться ее ребенок, с нее потребовали купить парту. Как только глава вернулся из Москвы, он встретился с Якуповой. Женщина пояснила, что на родительском собрании решено было обновить парты.

По этому факту сейчас проводится проверка, в том числе со стороны правоохранительных органов. Вот как комментирует ситуацию министр образования и науки Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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