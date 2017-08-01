Продолжается онлайн общение Главы Калмыкии с жителями региона. Поступают звонки и видеовопросы из районов. Сейчас в Яшкульском районе находится съемочная группа Вестей. И на телефонной линии моя коллега Зоя Бармагнанова.



Итак, общение Главы Калмыкии с жителями республик в режиме онлайн продолжается. Сотни вопросов поступают в центр обработки. Желающих принять участие в интернет-проекте немало. Мы будет следить за тем, как развиваются события. Продолжается онлайн общение Главы Калмыкии с жителями региона. Поступают звонки и видеовопросы из районов. Сейчас в Яшкульском районе находится съемочная группа Вестей. И на телефонной линии моя коллега Зоя Бармагнанова.Итак, общение Главы Калмыкии с жителями республик в режиме онлайн продолжается. Сотни вопросов поступают в центр обработки. Желающих принять участие в интернет-проекте немало. Мы будет следить за тем, как развиваются события.



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