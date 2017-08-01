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Вчера, 14:17

Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»


Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие для детей, отдыхающих в лагере «Сайгачонок», провели сотрудники МВД. Она призвана привлечь молодежь к занятию физической культурой и поддержанию здорового образа жизни. В числе тех, кто наблюдал за необычной разминкой Дельгир Сангаджи-Горяева.

Уроки с детьми провели сотрудники специального подразделения. Юные участники с радостью повторяли разминочные упражнения за опытными наставниками, ведь за плечами у стражей порядка годы тренировок по различным видам единоборств.

После ритмичной зарядки детям были представлены выступления служебной собаки по задержанию предполагаемого преступника. Были показаны несколько приемов с применением спецоружия. Главная героиня - бельгийская овчарка «Елизавета» - справилась с заданием на «отлично».

А это немецкая овчарка по кличке «Ной», которая продемонстрировала ребятам, какие основные команды она выполняет.

Стоит отметить, что смена в лагере имеет спортивное направление. И среди участников акции «Зарядка со стражем порядка» были ребята, которые физической культуре уделяют большое внимание. Подобные мероприятия положительно влияют, как и на физическое воспитание подростков, так и на укрепление авторитета сотрудников полиции.

Во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» приняли участие 80 ребят.



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