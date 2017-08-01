С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров. Специалисты обращают внимание на тот факт, что это не индексация, а ежегодный перерасчет выплат. Напомню, что сейчас повышения начисляется исходя из так называемых баллов. Максимально могут прибавить три балла. Все зависит от размера заработной платы.



В настоящее время территориальными органами ПФР республики перерасчет произведен. Увеличение пенсии коснулось более 20 тысяч жителей Калмыкии. С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров. Специалисты обращают внимание на тот факт, что это не индексация, а ежегодный перерасчет выплат. Напомню, что сейчас повышения начисляется исходя из так называемых баллов. Максимально могут прибавить три балла. Все зависит от размера заработной платы.В настоящее время территориальными органами ПФР республики перерасчет произведен. Увеличение пенсии коснулось более 20 тысяч жителей Калмыкии.



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