С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров
С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров. Специалисты обращают внимание на тот факт, что это не индексация, а ежегодный перерасчет выплат. Напомню, что сейчас повышения начисляется исходя из так называемых баллов. Максимально могут прибавить три балла. Все зависит от размера заработной платы.
В настоящее время территориальными органами ПФР республики перерасчет произведен. Увеличение пенсии коснулось более 20 тысяч жителей Калмыкии.