ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 14:15

С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров


С сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеровС сегодняшнего дня повышается пенсия работающих пенсионеров. Специалисты обращают внимание на тот факт, что это не индексация, а ежегодный перерасчет выплат. Напомню, что сейчас повышения начисляется исходя из так называемых баллов. Максимально могут прибавить три балла. Все зависит от размера заработной платы.

В настоящее время территориальными органами ПФР республики перерасчет произведен. Увеличение пенсии коснулось более 20 тысяч жителей Калмыкии.



Другие новости по теме:

  • Более 19 000 работающих пенсионеров Калмыкии получат повышенные выплаты
  • В июле пенсии и пособия в Калмыкии выплачены в срок и в полном объеме
  • В августе ПФР произведет корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров
  • В России повышается минимальный размер оплаты труда
  • Апрель - время индексации социальных выплат
  • С сегодняшнего дня индексируются пенсии на 4 %
  • Трудовая пенсия будет перерасчитана с учетом увеличенного периода ухода за детьми
  • У пенсионеров Калмыкии пенсия выросла в среднем на 113 рублей
  • С 1 августа работающих пенсионеров ждет увеличение пенсии
  • Увеличится пенсия работающих пенсионеров

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.