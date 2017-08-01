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Сегодня, 12:54

За калмыцкими арбузами машины выстраиваются в очередь


За калмыцкими арбузами машины выстраиваются в очередьВ эти дни идет массовая реализация витаминной продукции калмыцких фермеров. Большим спросом пользуются арбузы, выращенные на полях крестьянско-фермерского хозяйства «Слава» Ики-Бурульского района. Вкусовые качества ягоды давно оценили покупатели многих регионов страны. Ольга Эняева продолжит.

За калмыцкими арбузами машины выстраиваются в очередь. За ними приезжают из Архангельска, Нижнего Новгорода, Сургута, Перми. Магомед Ахмедов из Дагестана предпочитает арбузы, как он говорит, выращенные на полях Ики-Бурульского района. Именно в этот период он едет в соседнюю республику за экологически чистой продукцией, когда ягоды уже достаточно спелые для транспортировки.

Нужно отметить, только в умелых руках бахчеводов витаминная продукция на площади в 120 гектаров выдержала нашествие саранчи. Несмотря на истребительные мероприятия, от вредителей все-таки погибла часть урожая. По предварительным расчетам ущерб составляет около 10 миллионов рублей.

Главное вовремя провели все агротехнические мероприятия, что и позволило противостоять засухе. В условиях сорокоградусной жары, говорят фермеры, собрать качественный урожай, возможно лишь при условии правильного орошения. Второй год подряд здесь применяют капельный способ. Также не отказались от традиционных дождевальных установок. С выбором сорта не ошиблись, свидетельство тому – большой спрос на арбузы. Юрий Бадмаев наглядно демонстрирует качество выращенной ягоды. Главное, говорит он, отсутствие нитратов.

Высокая конкуренция на рынке заставляет фермеров Ики-Бурульского района прилагать больше усилий, чтобы сохранить качество продукции. К тому же они участвуют во многих социальных проектах, благотворительных акциях. Вносят вклад в местную казну, да и сезон бахчевЫх позволяет создавать новые рабочие места. Среди грузчиков и студенты, и жители соседних поселков.

Грамотный и бережный подход к выращиванию бахчевых культур открыл для хозяйства и другие перспективы. Сейчас параллельно здесь занимаются животноводством. Напомню, главой республики Алексеем Орловым поставлена задача – увеличить количество скота на откормочных площадках до трех тысяч голов. Эта задача к осени в Ики-Бурульском районе, говорят аграрии, будет решена с перевыполнением плана.



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