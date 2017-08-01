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Сегодня, 12:52

Главное событие дня - интернет-проект «Глава онлайн»


Главное событие дня - интернет-проект «Глава онлайн»Итак, главное событие дня - интернет-проект «Глава онлайн». Он стартовал в 11 часов. В республике работают порядка 20-ти точек доступа. 5 из них находятся в Элисте. В том числе в Центре оценки качества образования, в редакции газеты "Степные вести". Напомним, площадки организованы во всех районах, а также в селах. Желающих пообщаться с руководителем Калмыкии немало. На эту минуту уже поступило более ста обращений.

Идет активное общение Алексея Орлова с жителями республики. По словам организаторов, интернет-проект «Глава онлайн» ориентировочно продлится более двух часов. Однако желающих задать вопросы немало. Мы следим за развитием событий.

Съемочные группы Вестей работают сразу на нескольких участках. Основные пункты располагаются в редакции интернет-газеты «Степные вести», в центре оценки качества образования. Именно сюда поступают все видеообращения.

По словам специалистов, вопросов очень много, здесь они обрабатываются и передаются Главе республики. Напомним, посмотреть видеотрансляцию можно в интернете: на сайтах Главы региона, РИА «Калмыкия», газеты «Степные вести».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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