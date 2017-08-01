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Сегодня, 12:49

Вопрос с приобретением школьного оборудования будет обсужден на координационном совещании


Вопрос с приобретением школьного оборудования будет обсужден на координационном совещанииВопрос с приобретением школьного оборудования будет обсужден и на координационном совещании при образовательном ведомстве. Такое решение принято главой республики после сегодняшней встречи с Ларисой Якубовой, по жалобе которой, адресованной Президенту, начато разбирательство.

Об этом шла речь накануне на встрече Владимира Путина с Алексеем Орловым. Президент поручил главе региона лично проконтролировать разрешение проблемы, связанной с покупкой школьных парт за счет средств родителей.



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