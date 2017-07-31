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Вчера, 18:42

Глава Калмыкии в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики


Глава Калмыкии в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республикиЗавтра Глава Калмыкии в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики. Организованы около 20 точек доступа. Пять из них расположены в черте города, остальные в районах. Видеокамеры будут установлены в СМО, культурных учреждениях и даже в КФХ. О том, какая подготовительная работа велась в Ики-Бурульском районе - материал Ольги Эняевой.

Жители Ики-Бурульского района в режиме прямого включения с Алексеем Орловым будут общаться в кабинете руководителя аппарата администрации. Подготовительная работа здесь началась с того дня, когда стало известно, что глава Калмыкии ответит на вопросы жителей Калмыкии, в том числе тех, кто находится в самых отдаленных населенных пунктах.

Среди тех, кто желает принять участие в онлайн-трансляции пенсионерка Лидия Полтавская. Говорит, что ее раньше волновала проблема обеспечения сельчан качественной питьевой водой. Теперь, когда активными темпами ведется строительство водопроводных сетей по селу и Левокумская вода уже в этом году придет в дома ики-бурульцев, этот вопрос стал неактуальным, также как и благоустройство парка для местной детворы. Но всё же пообщаться с главой Калмыкии не отказалась бы, признается женщина.

По мнению Софьи Самхаевой, такой формат общения дает возможность сельчанам напрямую задать вопросы главе Калмыкии, а главное получить на них ответы. Ведь инвалиды, люди преклонного возраста не могут выехать в Элисту и попасть на прием к Алексею Орлову. Это очень удобный и эффективный вариант общения, говорит она.

Фермер Дмитрий Манджиев надеется, что ему представится возможность озвучить свой вопрос Алексею Орлову. Он считает, что у сельхозтоваропроизводителей есть проблемы, для решения которых требуется и поддержка федеральных структур. Готова к общению и молодежь. Специалисты по техническому обслуживанию Ики-Бурульского района подготовились основательно. Максимально сократить дистанцию между властью и гражданами – главная задача проекта, который инициировал глава региона и который активно поддержали журналисты интернет-газеты «Степные вести».

К сегодняшнему дню прием вопросов на электронную почту газеты завершился. Их уже немало. Онлайн-общение Главы Калмыкии с жителями республики продлится ориентировочно более двух часов. В нем могут принять участие все желающие, в том числе и те, кто находится за пределами региона.



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