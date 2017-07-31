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Вчера, 18:40

В правительстве Калмыкии отреагировали на инцидент с партами


В правительстве Калмыкии отреагировали на инцидент с партамиНа совещании, которое Игорь Зотов провел сразу после указания Алексея Орлова, рассмотрели обращение жительницы Элисты к главе государства с жалобой, что в школе номер 12, где учится ее сын, классный руководитель требовала с учеников деньги на покупку парт.

По словам Игоря Зотова, это вопиющий факт. Обращаясь к заместителю министра образования, главе администрации Элисты, Зотов просил сегодня же начать разбирательство, и о полученной информации доложить главе региона. К расследованию также должна подключиться прокуратура.



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