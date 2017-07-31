Алексей Орлов поручил выяснить ситуацию с покупкой парт за счет родителей

А сразу после сегодняшней встречи с Президентом Алексей Орлов дал задание кабинету министров Калмыкии на месте выяснить в частности, почему в одной из столичных школ родителей первоклассников заставляют приобретать парты.



Обращения, поступившие на «Прямую линию» Президенту, которые относились к степной республике, Глава государства передал руководителю Калмыкии. Мы встретились с председателем правительства региона Игорем Зотовым и мамой ребенка, обратившейся к президенту со своей проблемой на прямую линию. А сразу после сегодняшней встречи с Президентом Алексей Орлов дал задание кабинету министров Калмыкии на месте выяснить в частности, почему в одной из столичных школ родителей первоклассников заставляют приобретать парты.Обращения, поступившие на «Прямую линию» Президенту, которые относились к степной республике, Глава государства передал руководителю Калмыкии. Мы встретились с председателем правительства региона Игорем Зотовым и мамой ребенка, обратившейся к президенту со своей проблемой на прямую линию.



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