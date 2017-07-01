В КалмГу начался прием документов по направлению магистратура

С сегодняшнего дня в Калмыцком университете начались вступительные испытания по направлению магистратуры. Это касается тех, кто претендует на бюджетные места. А 15 августа последний день подачи документов для студентов, которые решили продолжить обучение на договорной основе. До пятого августа в приемную комиссию могут обратиться те, кто решил поступать на заочную форму обучения на бюджетной основе. До конца августа на договорной основе.



Элистинка Герлтя Харкебенова решила получить второе высшее образование. Сдала документы в магистратуру. Планирует стать юристом. Говорит, ее устраивает гибкий график расписания занятий, можно учиться без отрыва от основной работы.



Среди поступающих в магистратуру и депутат Элистинского городского собрания Виктор Максимов. Он работает в дорожной отрасли. Знания и навыки, получаемые в магистратуре, по его мнению, раскрывают новые возможности. Выбрал направление «государственное и муниципальное управление».



Кроме того, в магистратуре обучаются и иностранные граждане. Им, как и студентам из других городов предоставляется общежитие. Многие приезжают с другого конца страны. В этом году 117 человек из Якутии и 70 из Тывы подали заявление на заочную форму обучения. Александр Иринцеев приехал из Якутии. Работал учителем. Сейчас решил поступать в магистратуру. Успешное обучение сразу по двум направлениям, по его мнению, открывает перспективы для продолжения образовательного процесса и научных исследований.



В магистратуре можно получить подготовку по любому направлению независимо от уже имеющегося образования. К тому же, с каждым годом увеличивается число бюджетных мест. В этом году на 343 места претендуют 654 человек. Кроме того, в КалмГУ открылись две новые программы: философия и культура буддизма, а также актуальные проблемы социально-экономического, политического развития стран восточной Азии. Стоит отметить, что магистратура дает отсрочку на 2 года от армии. Не говоря уже о том, что работодатели предпочтение отдают тем, кто прошел курсы магистерской программы.



15 августа - последний день подачи документов для студентов, которые предпочитают обучение на договорной основе. На сегодняшний день поступило более пятисот заявлений. В основном, это касается тех, кто выбрал заочную форму. Стоимость обучения, в сравнении с другими ВУЗами страны, значительно ниже. От 20 до 30 тысяч рублей. Ну а те, кто желает учиться в КалмГУ без отрыва от профессиональной деятельности на бюджетной основе, нужно определиться с выбором специальности до пятого августа.

В ближайшее время многие вузы страны перейдут к обучению студентов только по программам бакалавриата. А магистратура и аспирантура останутся в наиболее сильных высших учебных заведениях. К их числу относится и Калмыцкий госуниверситет, который с каждым годом укрепляет свои позиции, расширяя границы подготовки специалистов.

















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