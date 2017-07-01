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Сегодня, 21:01

Школьники Калмыкии будут обеспечены учебниками на 100 %


Школьники Калмыкии будут обеспечены учебниками на 100 %. Заместитель министра образования Татьяна Питкиева на брифингесказала, что несмотря на общее увеличение учащихся, а в этом году их станет больше на 1,5 тысячи, все школьные библиотеки будут обеспечены учебной литературой в полном объеме. В 2017 году для этого выделены дополнительные средства. Часть из них пойдёт на приобретение новых учебных комплектов, так как в этом году федеральный перечень пополнился новой литературой. К примеру, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вводится специализированная учебная литература. Кроме того, в 10-11 классах введен обязательный предмет астрономия. Таким образом, будет закуплено дополнительно ещё около 120 тысяч книг, включая учебники региональной компетенции «Уйнр» для 3-их классов.



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