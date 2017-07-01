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Сегодня, 21:01

Деловой форум открылся сегодня в Элисте


Диалог, начавшийся сегодня, должен быть взаимообогащающим, скажет глава республики, обращаясь к участникам делового форума. Ведь цель у всех одна – улучшить жизнь своих земляков, сообща найти новые пути развития родного края. Это притом, что «большой бизнес» пока не готов к сотрудничеству с аграрным степным регионом.

А потенциал у республики есть. Например, необходимо развивать туризм, превращая его из событийного, сезонного в отдельную индустрию, приносящую доход. Или перерабатывающую отрасль. Есть и другие возможности для приложения знаний, сил и проявления себя.

А еще, подчеркивает глава, важно, что в регионе высокий уровень образовательного процесса. По словам Алексея Орлова: «Мы можем гордиться своими выпускниками, получающими образование в ведущих ВУЗах страны и за рубежом. Они же и востребованные в различных отраслях экономики специалисты». За примером далеко ходить не приходится. Это спикеры нынешнего делового форума: Джангар Санжиев, уроженец п. Аршань –Зельмень, учился в Элистинской классической гимназии, окончил ВУЗ в Москве – сегодня работает в Германии, в одной из крупнейших консалтинговых компаний в области управления и развития персонала. Или элистинец Виктор Чоянов. В свое время он окончил юридический факультет МГУ, сейчас – является соучредителем и Управляющим партнером фирмы «Уайт Сар». Основатель калмыцкого делового сообщества business community. Своими успехами радует и сегодняшнее поколение школьников.

Ну, а темы, с которыми выступают спикеры, безусловно, вызывают интерес. Они касаются многих сфер деятельности, начиная с целевого планирования до цифровой экономики. По признанию молодых руководителей региона, с представителями LDI business communitu они держат связь не первый год, а потому в своей работе стараются опираться на их знания, идеи и предложения.
Форум продолжит работу и завтра.



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