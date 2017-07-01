ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 20:59

В Калмыкии зарегистрировано более 250 обманутых дольщиков


В Калмыкии зарегистрировано более двухсот пятидесяти обманутых дольщиков. Три застройщика из двадцати не могут продолжать строительство домов. Проблему долевого строительства в регионе, а также совершенствование механизмов защиты прав и интересов граждан обсудили на заседании комитета Народного Хурала по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. В частности, в Элисте приостановлено строительство пяти многоквартирных домов. Рекордсмен по недострою «Бетонинвест». На трех объектах им было заключено более двухсот договоров. Компания не выполнила обязательства более, чем на триста миллионов рублей. Поправки в закон о защите дольщиков должны помочь, столкнувшимся с банкротством застройщикам. Важные изменения внесены в страхование ответственности застройщиков. Размер собственных средств у страховой организации должен быть не менее одного миллиарда рублей.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов провел совещание по вопросу защиты прав участников долевого строительства
  • «Бетонинвест» обязуется завершить строительство 2-х многоквартирных домов
  • Внесены поправки в региональное законодательство
  • Спрос на жилье велик
  • Глава Администрации Элисты провел личный прием граждан
  • Размер потребительской корзины в Калмыкии будет рассчитываться по новой методике
  • В Народном Хурале обсудили транспортное обслуживание населения
  • Социально – экономические темы обсудили на заседании Президиума Правительства
  • Депутаты Народного Хурала готовятся к очередной сессии
  • В преддверии 28 сессии Народного Хурала пройдут заседания в комитетах

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.