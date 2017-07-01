В Калмыкии зарегистрировано более 250 обманутых дольщиков

В Калмыкии зарегистрировано более двухсот пятидесяти обманутых дольщиков. Три застройщика из двадцати не могут продолжать строительство домов. Проблему долевого строительства в регионе, а также совершенствование механизмов защиты прав и интересов граждан обсудили на заседании комитета Народного Хурала по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. В частности, в Элисте приостановлено строительство пяти многоквартирных домов. Рекордсмен по недострою «Бетонинвест». На трех объектах им было заключено более двухсот договоров. Компания не выполнила обязательства более, чем на триста миллионов рублей. Поправки в закон о защите дольщиков должны помочь, столкнувшимся с банкротством застройщикам. Важные изменения внесены в страхование ответственности застройщиков. Размер собственных средств у страховой организации должен быть не менее одного миллиарда рублей.



Смотреть полный выпуск новостей



