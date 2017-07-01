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Сегодня, 11:58

В обсуждении вопросов охраны окружающей среды приняли участие и законодатели


В обсуждении вопросов охраны окружающей среды приняли участие и законодателиСохранение биологического разнообразия при освоении каспийских месторождений. Эта тема стала предметом обсуждения тех, кто редеет за охрану окружающей среды. Мероприятие состоялось в корпоративном учебном центре компании « Лукойл» в Астрахани.

Работа совещания началась с посещения месторождения Лукойла на Каспии имени Владимира Филановского. В настоящее время ведется активная работа по проектированию объектов обустройства месторождения Ракушечное. В основу принципа сохранения биоразнообразия Лукойлом впервые на Каспии был положен принцип нулевого сброса, то есть исключающий попадание каких бы то ни было отходов в море. С буровых платформ они вывозятся на берег для дальнейшей утилизации. Важной частью системы экологической безопасности является предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти.

Ну, а непосредственно на базе учебного центра компании за круглым столом ученые, экологи, законодатели собрались для того, чтобы обсудить вопросы по решению экологических проблем Каспия. Дело в том, что остров Малый Жемчужный в Северном Каспии является местом гнездования редких и исчезающих перелетных. Кроме того, остров служит пунктом остановки для мигрирующих и кочующих птиц и местом сезонных скоплений каспийского тюленя. Он имеет статус государственного памятника природы федерального значения. Поэтому Лукойл- Нижневолжскнефть, как экологически ответственный природопользователь, разработал мероприятия по минимализации возможного ущерба для водных животных, в случае разлива нефти. У каждого из участников совещания была возможность высказать свое мнение по вопросам экологической безопасности при освоении месторождения углеводородов на Каспии.

Активное участие в обсуждении вопросов охраны окружающей среды приняли и законодатели. Кстати, Александр Клыканов - член комитета Государственной Думы по экологии- был одним из инициаторов проведения этого совещания. Идею коллеги поддержала и Марина Мукабенова. Это не первое мероприятие по экологической тематике с их участием.

Перед строительством каждой скважины производится расчет ущерба наносимого рыбному хозяйству, и компания компенсирует его. Помимо этого «Лукойл» на добровольной основе в течение ряда лет финансирует искусственное воспроизводство осетровых рыб, с дальнейшим выпуском молоди в естественную среду обитания для пополнения природных популяций этих гидробионтов. И развивая свою деятельность на Каспийском шельфе, « Лукойл» и впредь планирует проводить мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование системы экологической безопасности и продолжать свою работу, соблюдая принцип эколого-экономического равновесия. Также в этот день участники совещания ознакомились с основными направлениями обучения корпоративного учебного центра компании. Это подготовка персонала к спасению и выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций на море, в том числе и спасению из затонувшего вертолета.



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