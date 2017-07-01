Более 40 тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра

Более 40 тысяч заявлений о госрегистрации и кадастровом учете поступило в Управление Росреестра за первое полугодие. Это на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты действия нового закона о государственной регистрации недвижимости обсудили на коллегии республиканского управления. Напомню, что нововведение объединило кадастровую недвижимость и единый государственный реестр прав. Это позволило упростить процедуру оформления на недвижимость и почти вдвое сократить сроки регистрации и учета. Среди жителей региона популярностью пользуется и электронный сервис Росреестра. Новая инновационная технология позволила на 87 процентов увеличить количество заявлений от граждан в электронном виде. На втором месте - экстерриториальный принцип приема документов. Когда заявление на регистрацию по месту жительства можно подать находясь в другом регионе. По этому принципу в Росреестр поступило около трехсот заявлений. Однако, проблемы остаются в земельном надзоре. С начала года в ходе проверок выявлено более двухсот нарушений.



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