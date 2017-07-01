"Здесь и сейчас". Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни - тема очередного выпуска интерактивной программы Здесь и сейчас на Радио России- Калмыкия. Гости студии Главврач городской поликлиники Гиляш Галзанова и Главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава республики Галина Очирова рассказали о том, как начать здоровый образ жизни, какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы избежать запущенных форм опасных заболеваний, а также какие факторы в современном мире является причинами психоэмоционнального напряжения. Также темой обсуждения стала реализация всероссийского проекта «Здоровое будущее».



Напомню, вы также можете принять участие в программе Здесь и сейчас, задать интересующие вопросы. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Слушайте программу «Здесь и сейчас» каждый четверг в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТьюб. Здоровый образ жизни - тема очередного выпуска интерактивной программы Здесь и сейчас на Радио России- Калмыкия. Гости студии Главврач городской поликлиники Гиляш Галзанова и Главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава республики Галина Очирова рассказали о том, как начать здоровый образ жизни, какие превентивные меры необходимо принимать, чтобы избежать запущенных форм опасных заболеваний, а также какие факторы в современном мире является причинами психоэмоционнального напряжения. Также темой обсуждения стала реализация всероссийского проекта «Здоровое будущее».Напомню, вы также можете принять участие в программе Здесь и сейчас, задать интересующие вопросы. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Слушайте программу «Здесь и сейчас» каждый четверг в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТьюб.



Смотреть полный выпуск новостей



