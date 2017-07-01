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Сегодня, 12:15

Мир глазами необычного художника


Мир глазами необычного художникаРаботы этого художника поражают своей искренностью и выразительностью, но прежде всего, тем, как он пишет свои картины. Карандаш или кисть художник держит зубами. Инвалид первой группы Денис Курдюков – герой нашего следующего сюжета.

Большинство своих работ Денис дарит друзьям и знакомым. Вот и этот фрегат будет подарком лучшему другу Сергею в день ВМФ. Вдохновение, по признанию художника, он черпает из книг и картин мэтров изобразительного искусства. Еще один источник творческого подъема – природа. Многочисленные пейзажи и натюрморты передают всю гамму чувств и сложность внутреннего мира автора.

Вот уже 17 лет Денис Курдюков делится своими мыслями с помощью холста и красок. Ещё ребёнком в результате несчастного случая Денис лишился обеих рук. Не отчаяться помогли родные и друзья. Сейчас он лауреат многочисленных всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов декоративно-прикладного искусства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. И уже на днях у этого самобытного художника открывается первая персональная выставка в Элисте. Посетить ее смогут все желающие. Вырученные средства, по словам организаторов пойдут на помощь ребенку с диагнозом ДЦП.

Многочисленные награды художника – это, безусловно, признание его таланта. А для самого Дениса это еще и возможность доказать себе и другим таким же людям с ограниченными физическими возможностями, что любые проблемы решаемы и никогда не нужно отчаиваться.



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