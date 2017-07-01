Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики подвели итоги месячника «Эколето». На нём говорили о воспитании у подрастающего поколения бережного отношения к природе и о поддержке молодежных движений. Всего в республике было проведено более 70-ти мероприятий. Это благотворительные акции, кинопоказы, концерты, организовывался сбор батареек и люминесцентных ламп, посадка деревьев. Наиболее активны в этом плане Лаганский, Кетченеровский и Яшкульский районы. Сегодня в министерстве спорта и молодежной политики подвели итоги месячника «Эколето». На нём говорили о воспитании у подрастающего поколения бережного отношения к природе и о поддержке молодежных движений. Всего в республике было проведено более 70-ти мероприятий. Это благотворительные акции, кинопоказы, концерты, организовывался сбор батареек и люминесцентных ламп, посадка деревьев. Наиболее активны в этом плане Лаганский, Кетченеровский и Яшкульский районы.



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