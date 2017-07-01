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Сегодня, 12:08

Буддисты Калмыкии отмечают День поворота колеса Учения Будды Шакьямуни


Буддисты Калмыкии отмечают День поворота колеса Учения Будды ШакьямуниВ Центральном хуруле сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню поворота колеса Учения Будды Шакьямуни. Они начались рано утром с принятия восьми однодневных обетов Махаяны.

Священнослужители Центрального хурула и верующие совершили обход вокруг храма со статуей Будды Майтрейи. Считается, что миряне со священными текстами Кангьюр в руках выступают в роли учеников Будды и продлевают тем самым, время существования буддийского учения. Позже в большом молельном зале были прочитаны 18 молитв.



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