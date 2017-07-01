Буддисты Калмыкии отмечают День поворота колеса Учения Будды Шакьямуни

В Центральном хуруле сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню поворота колеса Учения Будды Шакьямуни. Они начались рано утром с принятия восьми однодневных обетов Махаяны.



Священнослужители Центрального хурула и верующие совершили обход вокруг храма со статуей Будды Майтрейи. Считается, что миряне со священными текстами Кангьюр в руках выступают в роли учеников Будды и продлевают тем самым, время существования буддийского учения. Позже в большом молельном зале были прочитаны 18 молитв. В Центральном хуруле сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню поворота колеса Учения Будды Шакьямуни. Они начались рано утром с принятия восьми однодневных обетов Махаяны.Священнослужители Центрального хурула и верующие совершили обход вокруг храма со статуей Будды Майтрейи. Считается, что миряне со священными текстами Кангьюр в руках выступают в роли учеников Будды и продлевают тем самым, время существования буддийского учения. Позже в большом молельном зале были прочитаны 18 молитв.



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