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Вчера, 17:51

Жителей Элисты знакомят с общественно важными проектами


Жителей Элисты знакомят с общественно важными проектамиРегиональное отделение Общероссийского народного фронта призывает население республики добиваться от органов власти на местах решения проблем. Проекты по некоторым важным аспектам жизни – уже реализуются по стране. Сегодня активисты ОНФ раздавали жителям Элисты листовки с их названиями. Это «Избавим страну от свалок», «Убитые дороги», Комфортная среда, «Народная оценка качества». А местонахождение этих проблемных участков можно будет отмечать на интерактивной карте, зайдя на сайты ОНФ. Как и отзывы и предложения.



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