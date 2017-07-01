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Сегодня, 13:35

Футболисты «в белых халатах»


Футболисты «в белых халатах»Он вернулся в республику чемпионом мира по футболу. Правда, среди врачей. Наш земляк, Евгений Хечиев защищал честь страны и республики в составе сборной России. Соревнование состоялось в июле в австрийском городе Леоганг. Участие в нем приняли медики из 20 стран.
Россию представляет «Ассоциация врачей – любителей футбола». Основная ее цель - объединить медицинских специалистов – футболистов всей нашей страны. В составе сборной – академики, заслуженные врачи и доктора медицинских наук - акушеры, реаниматологи, спортивные врачи. Были в составе нашей сборной и два главных врача медучреждений.

Со счетом 5:0 российская команда медиков одержала победу над сборной Литвы в финале и стала двукратным чемпионом мира. Среди лучших врачей-футболистов элистинец Евгений Хечиев. Плотный график тренировок он совмещает с работой и воспитанием сыновей.

На поле Евгений Хечиев выступал под сороковым номером в качестве правого полузащитника. Так как возраст участников сорок пять и старше, формат игры был семь на семь: один вратарь и шесть полевых игроков с неограниченным количеством замен, на мини-поле и два тайма по тридцать минут. Всего в шести матчах российские медики забили 35 мячей, не допустив ни единого поражения. Такие международные турниры, признаётся Евгений Хечиев, это не только отличная возможность поиграть в любимый вид спорта, но и прекрасный шанс обменяться опытом с коллегами и поговорить на общие темы.

Для российской сборной по футболу среди врачей – это уже вторая победа. Что с одной стороны добавляет ответственности, а с другой –амбиций. Футболисты «в белых халатах» постоянно совершенствуют свое мастерство. И, по словам, Евгения, собираются одержать победу во врачебном мундиале в третий раз. В следующем году он пройдет в Чехии.



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