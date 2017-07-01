В регионе ожидают рекордный урожай зерновых

В степном регионе ожидают рекордный урожай зерновых. Этому способствовали и погодные условия, и реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, сообщили сегодня в профильном министерстве. Напомним, что в прошлом году хлеборобы республики собрали 515 тысяч тонн зерна. В лидерах хозяйства Яшалтинского, Городовиковского и Ики-Бурульского районов, где уборка урожая близится к завершению. А в северных районах республики к жатве приступили на две недели позже из-за поздних созреваний зерновых культур. Итоги уборочной страды подведут в августе. В степном регионе ожидают рекордный урожай зерновых. Этому способствовали и погодные условия, и реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, сообщили сегодня в профильном министерстве. Напомним, что в прошлом году хлеборобы республики собрали 515 тысяч тонн зерна. В лидерах хозяйства Яшалтинского, Городовиковского и Ики-Бурульского районов, где уборка урожая близится к завершению. А в северных районах республики к жатве приступили на две недели позже из-за поздних созреваний зерновых культур. Итоги уборочной страды подведут в августе.



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