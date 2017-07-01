Фермеры Калмыкии получили более 40 млн рублей

Фермеры Калмыкии получили более сорока миллионов рублей в качестве единой субсидии. Об этом было сказано на встрече депутата государственной думы федерального собрания России Батора Адучиева и президента Ассоциации крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств Калмыкии Владимира Мудаева. Руководитель ассоциации обсуждал эту тему с Главой Республики Алексеем Орловым во время прямой линии в студии ГТРК «Калмыкия», а спустя пару дней ей же была посвящена рабочая встреча в кабинете Главы степной республики, где и были обговорены детали. Половина этих средств пошла на реализацию программы «Начинающий фермер» и «Семейное фермерское хозяйство». Речь также шла и о льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей по пятипроцентной ставке. По словам депутата Госдумы Батора Адучиева механизмы получения кредита необходимо еще усовершенствовать на законодательном уровне. Фермеры Калмыкии получили более сорока миллионов рублей в качестве единой субсидии. Об этом было сказано на встрече депутата государственной думы федерального собрания России Батора Адучиева и президента Ассоциации крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств Калмыкии Владимира Мудаева. Руководитель ассоциации обсуждал эту тему с Главой Республики Алексеем Орловым во время прямой линии в студии ГТРК «Калмыкия», а спустя пару дней ей же была посвящена рабочая встреча в кабинете Главы степной республики, где и были обговорены детали. Половина этих средств пошла на реализацию программы «Начинающий фермер» и «Семейное фермерское хозяйство». Речь также шла и о льготном кредитовании сельхозтоваропроизводителей по пятипроцентной ставке. По словам депутата Госдумы Батора Адучиева механизмы получения кредита необходимо еще усовершенствовать на законодательном уровне.



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