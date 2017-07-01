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Вчера, 17:27

Глава на прямой линии


Глава на прямой линииВ эти дни в ситуационном республиканском центре оценки качества образования проводится техническое тестирование «точек доступа» прямой линии. Техническое оснащение проверяют в кабинете Главы региона, в редакции газеты «Степные вести», во всех районах и в Элисте.
Во вторник 1 августа Глава Калмыкии Алексей Орлов в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики.

Специалисты технического обслуживания проводят проверку связи в ситуационно - информационном центре. Она будет вестись в режиме видеоконференции. На прямой линии – около 20-ти «точек доступа». 5 из них расположены в черте города, остальные в районах. Видеокамеры установлены в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сельских муниципальных образованиях и культурных учреждениях республики.

Максимально сократить дистанцию между властью и гражданами - главная задача проекта, который инициировал руководитель региона и который активно поддержали журналисты интернет-газеты «Степные вести» менее полугода назад. Сегодня от граждан республики на адрес редакционной почты степ-вести@яндекс точка ру уже поступило несколько десятков вопросов. Они касаются в основном проблем водоснабжения, сельхоз товаропроизводителей и долевого строительства. Принять участие в онлайн - трансляции может любой желающий даже за пределами республики.

В республиканском центре оценки качества образования, который является техническим модератором проекта предстоящей онлайн – конференции, планируют 25 подключений. Звонки будут поступать на стационарные и мобильные телефоны, а также готовится интернет- связь. Предусмотрен и экстренный вариант. В случае отключения электричества в центре подготовлен бензиновый генератор. Скорость интернета во время прямой линии будет увеличена. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель отделения Эрдни Баринов.

Онлайн - общение Главы региона с жителя республики начнется 1 августа в 11 часов дня по Московскому времени. По предварительным данным продлится оно более двух часов. Поступление вопросов от граждан региона организаторы решили продлить до конца дня - 27 июля.



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