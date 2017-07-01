Благотворительный фонд «Буйн- Добродетель» отмечает первую годовщину

Год назад при центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» был создан Благотворительный фонд «Буйн – Добродетель». За это время им проведено 14 больших акций и оказана помощь на сумму около трех миллионов рублей. Наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева побывала в этнохотоне на большом празднике.



Мама семерых мальчиков Байрта Музраева, которая пришла поздравить благотворительную организацию с первым юбилеем, признаётся, что здесь наравне с материальной крайне важна поддержка словом, вниманием, участием и советом. И всё это они здесь получают.



За время существования фонда, рассказывает администратор Центрального Хурула Санан гелюнг, финансовая помощь была оказана 22 –ум тяжелобольным детям. Среди них и Цагана Салкина. На лечение девочки на счет родителей было переведено 250 тысяч рублей. Кстати, также были реализованы проекты с другими благотворительными организациями, смысл которых протянуть руку помощи тем, кто нуждается, продолжает священнослужитель.



В настоящее время в фонде «Буйн» работают 25 волонтеров. В этом году их ряды пополнят слушатели курсов калмыцкого языка и основ буддизма при центральном хуруле. Активисты организовали для ребят конкурсы на знание иорялей, пословиц, скороговорок, песен на калмыцком языке. Также юным горожанам нужно было назвать предметы народного быта, разгадать кроссворды, калмыцкую головоломку «нярн шинж» и сыграть в альчики. Победители были награждены радиоуправляемыми вертолетами.



Поздравить благотворительный фонд «Буйн -Добродетель» пришли и те, кто не остается в стороне от чужой беды. Год назад при центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» был создан Благотворительный фонд «Буйн – Добродетель». За это время им проведено 14 больших акций и оказана помощь на сумму около трех миллионов рублей. Наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева побывала в этнохотоне на большом празднике.Мама семерых мальчиков Байрта Музраева, которая пришла поздравить благотворительную организацию с первым юбилеем, признаётся, что здесь наравне с материальной крайне важна поддержка словом, вниманием, участием и советом. И всё это они здесь получают.За время существования фонда, рассказывает администратор Центрального Хурула Санан гелюнг, финансовая помощь была оказана 22 –ум тяжелобольным детям. Среди них и Цагана Салкина. На лечение девочки на счет родителей было переведено 250 тысяч рублей. Кстати, также были реализованы проекты с другими благотворительными организациями, смысл которых протянуть руку помощи тем, кто нуждается, продолжает священнослужитель.В настоящее время в фонде «Буйн» работают 25 волонтеров. В этом году их ряды пополнят слушатели курсов калмыцкого языка и основ буддизма при центральном хуруле. Активисты организовали для ребят конкурсы на знание иорялей, пословиц, скороговорок, песен на калмыцком языке. Также юным горожанам нужно было назвать предметы народного быта, разгадать кроссворды, калмыцкую головоломку «нярн шинж» и сыграть в альчики. Победители были награждены радиоуправляемыми вертолетами.Поздравить благотворительный фонд «Буйн -Добродетель» пришли и те, кто не остается в стороне от чужой беды.



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