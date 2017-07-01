27 июля в Калмыкии отметят День Поворота колеса Учения Будды. В четверг в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоятся посвящённые этому праздничные мероприятия. Они начнутся рано утром, в половине пятого, с принятия восьми однодневных обетов Махаяны. Считается, что услышать учение о Четырех благородных истинах – значит получить невероятно благие кармические отпечатки. Поучаствовать в этом ритуале и добровольно взять на себя обеты на один день могут все желающие. Подробную 27 июля в Калмыкии отметят День Поворота колеса Учения Будды. В четверг в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоятся посвящённые этому праздничные мероприятия. Они начнутся рано утром, в половине пятого, с принятия восьми однодневных обетов Махаяны. Считается, что услышать учение о Четырех благородных истинах – значит получить невероятно благие кармические отпечатки. Поучаствовать в этом ритуале и добровольно взять на себя обеты на один день могут все желающие. Подробную



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