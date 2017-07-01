В Калмыкии открылось первое отделение дневного пребывания для детей-инвалидов

Первое в Калмыкии отделение дневного пребывания для детей-инвалидов открылось на базе Элистинского дома- интерната для умственно отсталых детей. Там побывал Председатель правительства Игорь Зотов. Пока отделение посещают семь детей. Оборудована спальная комната и игровая зона. Здесь им оказывается медицинская и психолого-педагогическая помощь. Также обучают детей-инвалидов элементарным навыкам самообслуживания. В планах министерства социального развития, труда и занятости открыть еще одну группу, рассчитанную на аналогичное количество детей. Тогда штат учреждения увеличится, необходимы будут психологи, логопеды, воспитатели. Первое в Калмыкии отделение дневного пребывания для детей-инвалидов открылось на базе Элистинского дома- интерната для умственно отсталых детей. Там побывал Председатель правительства Игорь Зотов. Пока отделение посещают семь детей. Оборудована спальная комната и игровая зона. Здесь им оказывается медицинская и психолого-педагогическая помощь. Также обучают детей-инвалидов элементарным навыкам самообслуживания. В планах министерства социального развития, труда и занятости открыть еще одну группу, рассчитанную на аналогичное количество детей. Тогда штат учреждения увеличится, необходимы будут психологи, логопеды, воспитатели.



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