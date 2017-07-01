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Сегодня, 12:06

Калмыкия переходит на онлайн -кассы


Калмыкия переходит на онлайн -кассыС июля для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц обязательны онлайн – кассы. Известен и перечень товаров, продавать которые без кассовой техники запрещено. По новым правилам все кассовые аппараты должны передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую. В чем отличие нового оборудования от старых контрольно - кассовых машин, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Вместо электронной ленты, которая применялась в прежних кассовых аппаратах, в онлайн-кассы встроены фискальные накопители. Их необходимо заменять каждые 13 месяцев. Но главное отличие новой техники от старой - информация с каждой продажи сразу же поступает в единую базу данных фискальных органов. Покупателям онлайн могут выслать чеки на электронный адрес.

Предприниматель Лариса Сангаджи – Горяева работает уже на новой кассовой технике. Переоснастить парк аппаратов пришлось за собственный счет. Учитывая дорогое программное обеспечение, доработка обошлась в сто тысяч рублей. Обслуживание одного такого прибора ежегодно ей теперь будет обходиться в 6 тысяч. Плюс примерно пятьсот рублей в год - стоимость услуг интернета. Но в среднем, говорит Сангаджи-Горяева, модернизация старой техники - дешевле, чем покупка новой.

На сегодняшний день в фискальных органах республики зарегистрировано тысяча семьсот онлайн - касс. Нововведение распространяется на всю алкогольную продукцию. Контролировать соблюдение этой нормы будет федеральная налоговая служба. Размер штрафа от трех тысяч рублей до лишения лицензии на торговлю. Крупную сумму придется заплатить тем, кто нарушит процедуру передачи оператору фискальных данных. В этом случае административное наказание составит от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Пока же от работы с новой кассовой техникой освобождены продавцы на необорудованных рынках, газетные киоски, люди, сдающие в аренду собственное жилье, а также религиозные объединения. Для тех предпринимателей, кто применяет патент или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход переход на «умные» кассы отсрочен до середины следующего года.



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