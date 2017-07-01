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Сегодня, 12:02

25 июля-День работника следственных органов


25 июля-День работника следственных органовСегодня - День сотрудника следственных органов. 25 июля 1713 года была основана следственная канцелярия - первый государственный орган в России, наделенный правом предварительного следствия и подчиненный непосредственно главе государства. И вот уже более 300 лет следственные органы России стоят на защите интересов государства, выполняя поставленные перед ними задачи - установление истины и изобличение преступников. А этот профессиональный праздник учреждён у нас в 2013 году Правительством Российской Федерации. На сегодняшнем торжественном собрании в следственном управлении России по республике Калмыкия лучшие сотрудники получили награды за добросовестный труд. И сегодня же были подведены итоги регионального конкурса на освещение в СМИ работы следователей. В числе победителей сотрудники ГТРК «Калмыкия».



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