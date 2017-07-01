В Центральном Хуруле состоялась презентация документального фильма «Геше»

Сегодня в Золотой обители Будды Шакьямуни состоялась презентация документального фильма «Геше» о настоятеле Центрального хурула Мутуле – гелюнге, который в ноябре прошлого года на публичных философских диспутах в монастыре Дрепунг –Гоманг в Индии защитил ученую степень Геше- доктора философии буддизма. В постсоветской Калмыкии – Мутул Овьянов – первый буддийский монах, удостоившийся столь высокого звания. Автором идеи и вдохновителем является Шаджин –лама Тэлу Тулку Ринпоче. Сегодня в Золотой обители Будды Шакьямуни состоялась презентация документального фильма «Геше» о настоятеле Центрального хурула Мутуле – гелюнге, который в ноябре прошлого года на публичных философских диспутах в монастыре Дрепунг –Гоманг в Индии защитил ученую степень Геше- доктора философии буддизма. В постсоветской Калмыкии – Мутул Овьянов – первый буддийский монах, удостоившийся столь высокого звания. Автором идеи и вдохновителем является Шаджин –лама Тэлу Тулку Ринпоче.



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