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Вчера, 22:40

В Элисте пройдет деловой форум


В Элисте пройдет деловой форум«Калмыкия зовет». Так называется Деловой форум, который состоится в Элисте через неделю. Об этом сегодня рассказали на брифинге министр экономики Зоя Санджиева и министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев. В мероприятии, инициированном руководством региона, примут участие представители бизнес-сообщества международного уровня. Большинство из них – уроженцы Калмыкии, добившиеся успехов в профессиональной деятельности. Среди них соучредитель и Управляющий партнер юридической фирмы Уайт Сар, директор по развитию бизнеса в международной консалтинговой корпорации, генеральный директор ООО Калмбиф.



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