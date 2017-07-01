В Тундутово обновят дом культуры

В селе Тундутово Малодербетовского района обновят дом культуры. Там уже полным ходом идет капитальный ремонт. И приобретено необходимое музыкальное оборудование. Все это произошло благодаря программе по модернизации сельских ДК. Наша съемочная группа побывала на месте и посмотрела, как идут работы.



Работа в сельском доме культуры буквально кипит. Сейчас строители укладывают плитку вместо старых сгнивших полов. Впереди - замена системы отопления, монтаж новой сцены и многое другое. Денежные средства на эти цели – более одного миллиона рублей – выделены в рамках федерального проекта по модернизации сельских домов культуры. Подрядчик обещает выполнить все необходимое до конца месяца.



Местные жители не скрывают радости. Для полутора тысячи жителей местный дом культуры – главный объект досуга. Здесь проводятся все развлекательные мероприятия, праздники. Кроме того, в здании расположена сельская библиотека, при доме культуры также работают кружки для школьников, организованы ансамбли «Русские напевы», «Веселая нотка», «Кнопочка».



В зимнее время в здании было очень холодно, рассказывает Ольга Толмачева, директор общественного центра. Все из-за ветхих полов и дыр в окнах. А еще, возникали сложности с размещением зрителей. Теперь, с проведением капитального ремонта все эти проблемы разрешатся.



Кроме того, в июне текущего года общественным центром была закуплена музыкальная аппаратура. Деньги на это были выделены по федеральной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры». В нее вошли также дома культуры поселков Ики-Бухус и Малые Дербеты. Там также было закуплено необходимое оборудование.



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