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Сегодня, 11:59

Продолжается подготовка к новому учебного году


Во всех общеобразовательных учреждениях республики продолжается подготовка к новому учебному году. Например, в Яшалтинском районе из местного бюджета на эти цели выделены почти 700 тысяч рублей. В школах ведутся санитарные, гигиенические, медицинские мероприятия. На профилактику противопожарной системы и ремонт пожарных водоемов заложено свыше полутора миллионов рублей, а на укрепление материально-технической базы - 764 тысячи. Ведется огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, благоустройство территорий, косметический ремонт кабинетов. Всего же в Яшалтинском районе функционируют 19 бюджетных учебных заведений, в том числе 12 школ, три детских сада, и пять учреждений дополнительного образования.



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