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Сегодня, 10:00

Ремонт дорог продолжается


В степной столице продолжается ремонт дорог. Сегодня рабочие приступили к проезжей части по улице Буденного. Здесь уже заменены бордюры. Эксперты автодорожного хозяйства, изучив общественное мнение и проверив состояние уличной сети, утвердили перечень улиц, на которых в этом году отремонтируют асфальтобетонное покрытие. В список вошли 5 участков общей площадью 50 тысяч квадратных метров. На эти цели будет направлено более 40 миллионов рублей.

Между тем, эту проблему решают и в районах. Так, в поселке Малые Дербеты в скором времени появится новая гравийная дорога. Работы по ее укладке уже ведутся. Длина полотна составит порядка пятисот метров. Также ямочный ремонт дороги проводится по улице Азыдова.
Дорога соединит два противоположных конца населенного пункта. И, по словам жителей, поможет победить распутицу во время непогоды.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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