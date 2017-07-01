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Сегодня, 11:53

Мастер-класс сертифицированного поведенческого аналитика


Что такое аутизм, и как помочь людям с таким диагнозом? По данным мировой статистки с каждым годом количество детей с нарушением коммуникативного поведения растет. При этом вариантов социализации таких особенных детей пока крайне мало. В России городов, где аутисты могут результативно обучаться можно пересчитать по пальцам. Об одном из пилотных проектов воронежских коллег калмыцким педагогам рассказала куратор проекта Айса Шейффер.

Прикладной анализ поведения или АВА-терапия – научное направление, которое развивается уже несколько десятков лет, имеет тысячи исследований и применяется для коррекции проблемного поведения, обучения и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. С появлением развивающего центра «Тенгрин эдстя» необходимые занятия стали доступны для ребят Калмыкии.

В свою очередь молодые, полные энтузиазма педагоги стремятся повышать профессиональное мастерство. В эти дни у них появилась уникальная возможность получить мастер-класс у Айсы Шейффер -сертифицированного поведенческого аналитика, многие годы практикующего в Лос-Анджелесе.

Получить консультацию высокопрофессионального специалиста смогли и родители детей, а представители министерства образования обсудили возможность педагогического сопровождения аутистов. Особенно остро стоит вопрос обучения в школе. На сегодня в республике, по данным профильного ведомства, в общеобразовательных учреждениях обучаются всего пят малышей с расстройствами аутистического спектра.

Айса Шейффер, которая курирует ряд инклюзивных школ в Москве, Санкт-Петербурге, подробно рассказала о пилотном проекте в Воронеже. Там благодаря совместным усилиям профильных министерств смогли внедрить автономные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом они могут посещать занятия и в обычных классах.

Столь активное изучение и обсуждение вопроса социализации таких особенных детей не случайно. По данным Всемирной организации аутизма с каждым годом специалисты все чаще диагностируют у малышей этот диагноз. При этом болезнью аутизм не считается, но и излечиться от него невозможно. Помочь особенным детям может лишь ранняя диагностика и многолетнее квалифицированное педагогическое сопровождение. В таком случае аутисты могут вести полноценную жизнь.



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