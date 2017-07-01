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Вчера, 21:00

«Здесь и сейчас». О развитии АПК


О развитии АПК, сельскохозяйственных кампаниях и реализации госпрограмм в аграрном секторе говорили сегодня представители профильного ведомства в эфире программы «Здесь и сейчас». Так, на сегодня в регионе обработано более 130 тысяч гектаров уборочной площади из двухсот двадцати четырех тысяч. В некоторых хозяйствах Яшалтинского района кампания уже завершена. Здесь собирают до 50-ти центнеров с гектара. На втором месте – Ики-Бурульский район. Рисоводы планируют также порадовать и собрать в этом году не менее 16 тысяч тонн. Высоким показателям способствовали благоприятные погодные условия и не только.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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