Члены Градостроительного Совета обсудили ход реализации программы "Доступная среда"

Члены Градостроительного Совета республики на очередном заседании обсудили ход реализации программы «Доступная среда». Как было заявлено, при вводе в эксплуатацию объектов, в том числе жилых, не всегда обеспечивается свободный доступ к ним для инвалидов. В ходе дискуссии совет принял решение о реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением градостроительных норм со стороны органов государственной и муниципальной властей, а также общественных организаций.



Смотреть полный выпуск новостей



