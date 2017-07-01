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Вчера, 20:00

Инспекция труда проводит проверки


Около двухсот проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения трудового законодательства было проведено в этом году республиканской госинспекцией труда. Из-за того, что количество жалоб и заявлений от работников организаций, связанных с нарушением их трудовых прав, увеличилось, были организованы внеплановые проверки. В частности, надзорными органами зафиксировано более шестисот несчастных случаев на производстве. Чаще всего нарушения допускаются в части оплаты труда и оформления трудовых отношений. Так, в 3 хозяйствующих субъектах выявлены случаи задержки зарплаты. По предписаниям инспекции с начала года 272 работника получили выплату на сумму более пяти с половиной миллиона рублей.



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