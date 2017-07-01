Зерноуборочная кампания продолжается

В хозяйствах республики продолжается зерноуборочная кампания. В среднем она продлится еще две недели. Весь световой день на полях работает техника и сельчане. Мы побывали в Малодербетовском районе и узнали у тамошних аграриев, на какой урожай рассчитывают они.



Жатва у растениеводов одного из северных районов Калмыкии с каждым днем набирает темп. Этому способствует не только погода, но и желание сельчан побыстрее справиться с задачей. Ведь работы на селе хватает всегда. Так, параллельно с уборкой зерновых труженики готовят паровые земли под осеннюю посевную и уже занимаются заготовкой кормов. Что же касается урожая, то в этом году он будет намного скромнее прошлогоднего, отмечают аграрии.



Вклад в общий каравай района вносят два СПК и шесть крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью зерновых чуть более десяти тысяч гектаров. В лидерах по традиции СПК «Плодовитое» – самое крупное растениеводческое хозяйство. Его уборочная площадь в этом году составила почти три тысячи гектаров. При этом средняя урожайность – восемнадцать-двадцать центнеров с гектара.



Из-за засушливого климата и недостатка влаги в почве растениеводы перешли на выращивание местных сортов злаковых таких, как «Хасыр» и «Яшкулянка», что позволило повысить качество зерна.



Работа кипит не только в поле, но и на току. Сначала привезенное зерно взвешивают, проверяют его качество, при необходимости очищают, взвешивают еще раз и только потом отправляют в зернохранилища. Строгий учет собранных зерновых необходим также для выдачи зарплаты труженикам.



Порядка двенадцати с половиной тысяч тонн зерна планируют получить сельчане Малодербетовского района в этом году. Более половины площадей уже убраны. Впереди еще около двух недель работы. В хозяйствах республики продолжается зерноуборочная кампания. В среднем она продлится еще две недели. Весь световой день на полях работает техника и сельчане. Мы побывали в Малодербетовском районе и узнали у тамошних аграриев, на какой урожай рассчитывают они.Жатва у растениеводов одного из северных районов Калмыкии с каждым днем набирает темп. Этому способствует не только погода, но и желание сельчан побыстрее справиться с задачей. Ведь работы на селе хватает всегда. Так, параллельно с уборкой зерновых труженики готовят паровые земли под осеннюю посевную и уже занимаются заготовкой кормов. Что же касается урожая, то в этом году он будет намного скромнее прошлогоднего, отмечают аграрии.Вклад в общий каравай района вносят два СПК и шесть крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью зерновых чуть более десяти тысяч гектаров. В лидерах по традиции СПК «Плодовитое» – самое крупное растениеводческое хозяйство. Его уборочная площадь в этом году составила почти три тысячи гектаров. При этом средняя урожайность – восемнадцать-двадцать центнеров с гектара.Из-за засушливого климата и недостатка влаги в почве растениеводы перешли на выращивание местных сортов злаковых таких, как «Хасыр» и «Яшкулянка», что позволило повысить качество зерна.Работа кипит не только в поле, но и на току. Сначала привезенное зерно взвешивают, проверяют его качество, при необходимости очищают, взвешивают еще раз и только потом отправляют в зернохранилища. Строгий учет собранных зерновых необходим также для выдачи зарплаты труженикам.Порядка двенадцати с половиной тысяч тонн зерна планируют получить сельчане Малодербетовского района в этом году. Более половины площадей уже убраны. Впереди еще около двух недель работы.



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