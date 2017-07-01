ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:01

Зерноуборочная кампания продолжается


Зерноуборочная кампания продолжаетсяВ хозяйствах республики продолжается зерноуборочная кампания. В среднем она продлится еще две недели. Весь световой день на полях работает техника и сельчане. Мы побывали в Малодербетовском районе и узнали у тамошних аграриев, на какой урожай рассчитывают они.

Жатва у растениеводов одного из северных районов Калмыкии с каждым днем набирает темп. Этому способствует не только погода, но и желание сельчан побыстрее справиться с задачей. Ведь работы на селе хватает всегда. Так, параллельно с уборкой зерновых труженики готовят паровые земли под осеннюю посевную и уже занимаются заготовкой кормов. Что же касается урожая, то в этом году он будет намного скромнее прошлогоднего, отмечают аграрии.

Вклад в общий каравай района вносят два СПК и шесть крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью зерновых чуть более десяти тысяч гектаров. В лидерах по традиции СПК «Плодовитое» – самое крупное растениеводческое хозяйство. Его уборочная площадь в этом году составила почти три тысячи гектаров. При этом средняя урожайность – восемнадцать-двадцать центнеров с гектара.

Из-за засушливого климата и недостатка влаги в почве растениеводы перешли на выращивание местных сортов злаковых таких, как «Хасыр» и «Яшкулянка», что позволило повысить качество зерна.

Работа кипит не только в поле, но и на току. Сначала привезенное зерно взвешивают, проверяют его качество, при необходимости очищают, взвешивают еще раз и только потом отправляют в зернохранилища. Строгий учет собранных зерновых необходим также для выдачи зарплаты труженикам.

Порядка двенадцати с половиной тысяч тонн зерна планируют получить сельчане Малодербетовского района в этом году. Более половины площадей уже убраны. Впереди еще около двух недель работы.



Другие новости по теме:

  • Ики-Бурульцы рассчитывают на хороший урожай зерновых
  • Растениеводы Калмыкии намолотили 330 тысяч тонн зерна. Уборка продолжается
  • В Калмыкии продолжается уборочная кампания
  • В Калмыкии в самом разгаре уборочная кампания
  • «Жатва – 2016»
  • В Городовиковском РМО собрано 60% урожая
  • Жаркая пора для аграриев Калмыкии
  • Калмыкия в 2014 году собрала 292 тысяч тонн зерна
  • В Калмыкии завершается уборочная кампания
  • В Калмыкии продолжается уборочная кампания

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.