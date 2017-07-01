Калмыкия будет обеспечена собственным посадочным материалом. Как сообщили сегодня в министерстве природных ресурсов, полтора миллиона рублей будут выделены из ресбюджета на приобретение и установку капельной системы орошения для Башантинского лесного питомника. Это ускорит проведение лесовосстановительных работ и способствует реализации собственного посадочного материала за пределы, что позволит получить дополнительные доходы. Выделенные регионом средства будут направлены и на создание зеленого пояса вокруг Элисты. Работа по подготовке почвы завершится через два года. Предполагается, что посадочные мероприятия охватят площадь до 12 тысяч гектаров. В посадке кустарников, в том числе и смородины, примет участие группа специалистов из республиканского штаба общероссийского народного фронта по экологии. Калмыкия будет обеспечена собственным посадочным материалом. Как сообщили сегодня в министерстве природных ресурсов, полтора миллиона рублей будут выделены из ресбюджета на приобретение и установку капельной системы орошения для Башантинского лесного питомника. Это ускорит проведение лесовосстановительных работ и способствует реализации собственного посадочного материала за пределы, что позволит получить дополнительные доходы. Выделенные регионом средства будут направлены и на создание зеленого пояса вокруг Элисты. Работа по подготовке почвы завершится через два года. Предполагается, что посадочные мероприятия охватят площадь до 12 тысяч гектаров. В посадке кустарников, в том числе и смородины, примет участие группа специалистов из республиканского штаба общероссийского народного фронта по экологии.



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