ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:59

В Калмыкии реализуется всероссийская программа «Комфортная городская среда»


В Калмыкии реализуется всероссийская программа «Комфортная городская среда»В Калмыкии реализуется всероссийский приоритетный проект «Комфортная городская среда». Главной отличительной особенностью которого стало непосредственное участие жителей населенных пунктов. Граждане сами могли выбрать объект требующий обновления и лично будут принимать участие в работе по благоустройству.

Потускневшие карусели, потрескавшиеся пешеходные дорожки, покосившиеся скамейки – единственный в республике развлекательный парк Дружба уже давно требует капитального ремонта. Благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» у популярного среди горожан места отдыха начнется новая жизнь.

Первая ласточка в программе по преображению Дружбы - танцевальная площадка. Стоит отметить, что руководство парка делает все возможное, чтобы привлечь сюда, особенно в летнее время, как можно больше горожан самого разного возраста.

А вот для жильцов дома номер 13 в четвертом микрорайоне Элисты походы в парк Дружбу необходимы теперь будут только для разнообразия. Совсем скоро на внушительной придомовой территории построят современное место досуга и отдыха, также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кстати, обязательное условие программы по направлению «обустройство общественного пространства и дворовых территорий» - трудовое участие самих жителей. По мнению разработчиков проекта, став частью программы, граждане задумаются, прежде чем кинуть окурок в неположенном месте или сломать ветку ими же посаженного дерева.

Всего на реализацию проекта будет направлено 62 миллиона рублей, из них 57 миллионов - средства федеральной казны, остальное из ресбюджета. Также в этом году в степной столице помимо парка Дружба будут обустроены 10 дворовых территорий и сквер Радонежского. Также в программу вошли Ики-Бурул и Яшалта.

Проект, направленный на то чтобы привести в порядок населенные пункты, реализуется по всей стране и рассчитан до 2022 года. За это время комфортным и доступным для маломобильных граждан местом отдыха смогут похвастаться в каждом районе республики.



Другие новости по теме:

  • Члены ОНФ выявили свыше 55 несанкционированных свалок
  • Праздник в Ики-Бурульском РМО
  • Калмыкия стала участницей программы «Формирование комфортной городской среды»
  • Парк "Дружба" будет реконструирован
  • На сайте Элисты стартовало голосование по выбору парка, подлежащего благоустройству
  • На сайте администрации города началось новое голосование по выбору благоустройства парковой зоны
  • Более пятидесяти миллионов получит Калмыкия на «Формирование комфортной городской среды»
  • «Формирование комфортной городской среды»
  • Более 56 миллионов рублей получит Калмыкия на благоустройство города
  • В Аршани открылся новый сквер отдыха для жителей поселка

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.