В Калмыкии реализуется всероссийская программа «Комфортная городская среда»

В Калмыкии реализуется всероссийский приоритетный проект «Комфортная городская среда». Главной отличительной особенностью которого стало непосредственное участие жителей населенных пунктов. Граждане сами могли выбрать объект требующий обновления и лично будут принимать участие в работе по благоустройству.



Потускневшие карусели, потрескавшиеся пешеходные дорожки, покосившиеся скамейки – единственный в республике развлекательный парк Дружба уже давно требует капитального ремонта. Благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» у популярного среди горожан места отдыха начнется новая жизнь.



Первая ласточка в программе по преображению Дружбы - танцевальная площадка. Стоит отметить, что руководство парка делает все возможное, чтобы привлечь сюда, особенно в летнее время, как можно больше горожан самого разного возраста.



А вот для жильцов дома номер 13 в четвертом микрорайоне Элисты походы в парк Дружбу необходимы теперь будут только для разнообразия. Совсем скоро на внушительной придомовой территории построят современное место досуга и отдыха, также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



Кстати, обязательное условие программы по направлению «обустройство общественного пространства и дворовых территорий» - трудовое участие самих жителей. По мнению разработчиков проекта, став частью программы, граждане задумаются, прежде чем кинуть окурок в неположенном месте или сломать ветку ими же посаженного дерева.



Всего на реализацию проекта будет направлено 62 миллиона рублей, из них 57 миллионов - средства федеральной казны, остальное из ресбюджета. Также в этом году в степной столице помимо парка Дружба будут обустроены 10 дворовых территорий и сквер Радонежского. Также в программу вошли Ики-Бурул и Яшалта.



Проект, направленный на то чтобы привести в порядок населенные пункты, реализуется по всей стране и рассчитан до 2022 года. За это время комфортным и доступным для маломобильных граждан местом отдыха смогут похвастаться в каждом районе республики. В Калмыкии реализуется всероссийский приоритетный проект «Комфортная городская среда». Главной отличительной особенностью которого стало непосредственное участие жителей населенных пунктов. Граждане сами могли выбрать объект требующий обновления и лично будут принимать участие в работе по благоустройству.Потускневшие карусели, потрескавшиеся пешеходные дорожки, покосившиеся скамейки – единственный в республике развлекательный парк Дружба уже давно требует капитального ремонта. Благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» у популярного среди горожан места отдыха начнется новая жизнь.Первая ласточка в программе по преображению Дружбы - танцевальная площадка. Стоит отметить, что руководство парка делает все возможное, чтобы привлечь сюда, особенно в летнее время, как можно больше горожан самого разного возраста.А вот для жильцов дома номер 13 в четвертом микрорайоне Элисты походы в парк Дружбу необходимы теперь будут только для разнообразия. Совсем скоро на внушительной придомовой территории построят современное место досуга и отдыха, также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Кстати, обязательное условие программы по направлению «обустройство общественного пространства и дворовых территорий» - трудовое участие самих жителей. По мнению разработчиков проекта, став частью программы, граждане задумаются, прежде чем кинуть окурок в неположенном месте или сломать ветку ими же посаженного дерева.Всего на реализацию проекта будет направлено 62 миллиона рублей, из них 57 миллионов - средства федеральной казны, остальное из ресбюджета. Также в этом году в степной столице помимо парка Дружба будут обустроены 10 дворовых территорий и сквер Радонежского. Также в программу вошли Ики-Бурул и Яшалта.Проект, направленный на то чтобы привести в порядок населенные пункты, реализуется по всей стране и рассчитан до 2022 года. За это время комфортным и доступным для маломобильных граждан местом отдыха смогут похвастаться в каждом районе республики.



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