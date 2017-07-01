Близится к завершению строительство дома для детей-сирот

Близится к завершению второй этап строительства дома для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Новое жилье в первом микрорайоне планируют сдать под ключ уже к сентябрю. Сегодня там побывал председатель калмыцкого правительства Игорь Зотов, который ознакомился с ходом работ на социально значимом объекте. Строители уже приступили к возведению пятого этажа здания. Финансируется проект из федерального и республиканского бюджетов. Близится к завершению второй этап строительства дома для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Новое жилье в первом микрорайоне планируют сдать под ключ уже к сентябрю. Сегодня там побывал председатель калмыцкого правительства Игорь Зотов, который ознакомился с ходом работ на социально значимом объекте. Строители уже приступили к возведению пятого этажа здания. Финансируется проект из федерального и республиканского бюджетов.



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