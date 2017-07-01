Подготовка к 100-летию революции 1917 года идет полным ходом

Сегодня состоялось заседание рабочей группы Оргкомитета по проведению республиканских мероприятий посвященных празднования 100-летия революции 1917 года в России. Его возглавил председатель правительства Игорь Зотов. Участники совещания встретились в поселке Чилгир Яшкульского района. Ремонт памятников, научные конференции, строительство нового дома культуры. Какие еще вопросы были рассмотрены на заседании.



Подготовка в Калмыцком научном центра РАН к этой дате идет полным ходом, сообщила директор Виктория Куканова. 13 и 14 сентября запланировано проведение открытой Всероссийской научной конференции под названием «Великая Российская революция в судьбах народов Юга России». Эту идею поддержало и Российское историческое общество. Конференция вошла также в перечень мероприятий по проведению 100-летнего юбилея революции федерального министерства культуры. Ожидается участие ученых из Японии и Узбекистана. А с августа стартует тематический блок в рамках радиопроекта «Наследие», который проводится совместно с ГТРК «Калмыкия».



Как отметили участники, проведение в Чилгире заседания рабочей группы – носит символичный характер. Впереди еще одна важная для Калмыкии дата.



Как отметил Игорь Зотов, правительство региона при подготовке к 100-летнему юбилею автономии Калмыкии обязательно внесет в план мероприятий - ремонт памятников на территории Элисты и благоустройство Чилгирского СМО.



В связи с этим глава правительства Калмыки дал поручение ответственным ведомствам внести свои предложения.



Сегодня в здании расположен молельный дом. Кстати, вопрос предоставления буддийской общине нового помещения тоже будет решен, отметил Игорь Зотов. Глава СМО вместе с жителями поселка уверены, что по окончанию всех работ, празднование пройдет на самом высоком уровне.



Что касается 100-летия революции, то активное участие в подготовке к юбилейным мероприятиям принимает и Калмыцкий ВУЗ. Российским фондом фундаментальных исследований РАН был объявлен конкурс грантов на организацию и проведение конференций, посвященных этой исторической дате. И символично, что на Юге России победителем оказался Калмыцкий госуниверситет.

Итак, отчет начался. Как было озвучено, возглавит оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия революции Глава республики Алексей Орлов. Сегодня состоялось заседание рабочей группы Оргкомитета по проведению республиканских мероприятий посвященных празднования 100-летия революции 1917 года в России. Его возглавил председатель правительства Игорь Зотов. Участники совещания встретились в поселке Чилгир Яшкульского района. Ремонт памятников, научные конференции, строительство нового дома культуры. Какие еще вопросы были рассмотрены на заседании.Подготовка в Калмыцком научном центра РАН к этой дате идет полным ходом, сообщила директор Виктория Куканова. 13 и 14 сентября запланировано проведение открытой Всероссийской научной конференции под названием «Великая Российская революция в судьбах народов Юга России». Эту идею поддержало и Российское историческое общество. Конференция вошла также в перечень мероприятий по проведению 100-летнего юбилея революции федерального министерства культуры. Ожидается участие ученых из Японии и Узбекистана. А с августа стартует тематический блок в рамках радиопроекта «Наследие», который проводится совместно с ГТРК «Калмыкия».Как отметили участники, проведение в Чилгире заседания рабочей группы – носит символичный характер. Впереди еще одна важная для Калмыкии дата.Как отметил Игорь Зотов, правительство региона при подготовке к 100-летнему юбилею автономии Калмыкии обязательно внесет в план мероприятий - ремонт памятников на территории Элисты и благоустройство Чилгирского СМО.В связи с этим глава правительства Калмыки дал поручение ответственным ведомствам внести свои предложения.Сегодня в здании расположен молельный дом. Кстати, вопрос предоставления буддийской общине нового помещения тоже будет решен, отметил Игорь Зотов. Глава СМО вместе с жителями поселка уверены, что по окончанию всех работ, празднование пройдет на самом высоком уровне.Что касается 100-летия революции, то активное участие в подготовке к юбилейным мероприятиям принимает и Калмыцкий ВУЗ. Российским фондом фундаментальных исследований РАН был объявлен конкурс грантов на организацию и проведение конференций, посвященных этой исторической дате. И символично, что на Юге России победителем оказался Калмыцкий госуниверситет.Итак, отчет начался. Как было озвучено, возглавит оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия революции Глава республики Алексей Орлов.



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