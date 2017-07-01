Летние каникулы – время перемен. Особенно для тех образовательных учреждений, где ведется капитальный ремонт спортивных залов по федеральной программе. В этом году в республике будут приведены в порядок 8 школьных спортзалов. В одном из них побывала и наша съемочная группа.



Для поселка Унгн-Тёрячи образовательное учреждение – это культурный и спортивный центр. А потому капитальный ремонт спортзала стал настоящим подарком не только для учащихся и учителей, но и всех жителей, из порядка трехсот человек. Здание восемьдесят восьмого года постройки давно нуждается в реставрации: появились трещины, стал проседать фундамент. Заниматься здесь холодно, и не безопасно. Реконструкция началась в начале июля в рамках федеральной программы по ремонту сельских школьных спортивных залов. Выделенные средства, более двух миллионов рублей, по словам подрядчика, уже практически полностью освоены.



Ремонт спортивного зала планируют закончить до конца месяца. После чего работники школы своими силами будут приводить в порядок здание к новому учебному году. Кстати, в этом году детей здесь будет намного больше. За счет присоединения детского сада.



Всего в Малодербетовском РМО к новому учебному году готовятся 16 образовательных учреждений. Сейчас в них производится текущий косметический ремонт. В пяти школах и трех детских садах района будут установлены «тревожные кнопки». Капитального преображения этим летом ждет Малодербетовская гимназия имени Бадмаева. Ремонт здесь начнется со дня на день. Будут заменены окна, двери, отремонтировано крыльцо и вход в здание.



Приемка школ в районе будет проведена до 10 августа. А, следовательно, время для подготовки у работников образования еще есть, чтобы первого сентября учащиеся смогли начать учебный процесс в комфортных и безопасных условиях. Летние каникулы – время перемен. Особенно для тех образовательных учреждений, где ведется капитальный ремонт спортивных залов по федеральной программе. В этом году в республике будут приведены в порядок 8 школьных спортзалов. В одном из них побывала и наша съемочная группа.Для поселка Унгн-Тёрячи образовательное учреждение – это культурный и спортивный центр. А потому капитальный ремонт спортзала стал настоящим подарком не только для учащихся и учителей, но и всех жителей, из порядка трехсот человек. Здание восемьдесят восьмого года постройки давно нуждается в реставрации: появились трещины, стал проседать фундамент. Заниматься здесь холодно, и не безопасно. Реконструкция началась в начале июля в рамках федеральной программы по ремонту сельских школьных спортивных залов. Выделенные средства, более двух миллионов рублей, по словам подрядчика, уже практически полностью освоены.Ремонт спортивного зала планируют закончить до конца месяца. После чего работники школы своими силами будут приводить в порядок здание к новому учебному году. Кстати, в этом году детей здесь будет намного больше. За счет присоединения детского сада.Всего в Малодербетовском РМО к новому учебному году готовятся 16 образовательных учреждений. Сейчас в них производится текущий косметический ремонт. В пяти школах и трех детских садах района будут установлены «тревожные кнопки». Капитального преображения этим летом ждет Малодербетовская гимназия имени Бадмаева. Ремонт здесь начнется со дня на день. Будут заменены окна, двери, отремонтировано крыльцо и вход в здание.Приемка школ в районе будет проведена до 10 августа. А, следовательно, время для подготовки у работников образования еще есть, чтобы первого сентября учащиеся смогли начать учебный процесс в комфортных и безопасных условиях.



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